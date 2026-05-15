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TRAGÉDIA

Motociclista de 21 anos morre em colisão frontal com caminhão na PR-151

Thiago Matos de Oliveira chegou a ser socorrido com vida, mas faleceu no local da colisão

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 09:00:47 Editado em 15.05.2026, 09:00:42
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Motociclista de 21 anos morre em colisão frontal com caminhão na PR-151
Autor O jovem pilotava uma motocicleta Suzuki Bandit 650 - Foto: Polícia Rodoviária Estadual - Reprodução/Redes sociais

Um acidente frontal na PR-151, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, resultou na morte do jovem Thiago Matos de Oliveira, de 21 anos, na tarde desta quinta-feira (14). O jovem pilotava uma motocicleta Suzuki Bandit 650 quando colidiu contra um caminhão no quilômetro 205 da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima chegou a receber atendimento médico de emergência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local da colisão.

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O acidente ocorreu por volta das 14h15, nas proximidades do entroncamento com as rodovias PR-239 e PR-092. O caminhão envolvido, que tem placas de Curitiba, era ocupado pelo motorista, de 49 anos, e um passageiro, de 54 anos, que não sofreram ferimentos. As circunstâncias da batida ainda não foram esclarecidas, e a polícia trabalha para identificar qual dos veículos invadiu a pista contrária.

A ocorrência causou um impacto severo no fluxo da região, com a interdição total de ambos os sentidos da PR-151 por aproximadamente quatro horas e meia. O bloqueio gerou um congestionamento que ultrapassou os 10 quilômetros de extensão, sendo as pistas liberadas pela concessionária EPR Litoral Pioneiro apenas no início da noite.

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Thiago Matos de Oliveira era morador de Jaguariaíva e trabalhava como operador de máquinas. O corpo do jovem está sendo velado na capela municipal da cidade, com sepultamento previsto para as 15h30 desta sexta-feira (15), no cemitério municipal.

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acidente de transito Jaguariaíva moto x caminhão Obituário PR-151 tráfego
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