Motociclista de 21 anos morre ao colidir contra caminhão

Um acidente fatal foi registrado pela Polícia Militar (PM) na tarde desta terça-feira (15), em Ibiporã, município do norte do Paraná. Um motociclista, de 21 anos, morreu após colidir a moto que pilotava em um caminhão.

Após o acidente, equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se mobilizaram, porém, nada pôde ser feito. A vítima, identificada como Erick Henrique Bueno de Melo, entrou em óbito no local.

Erick trabalha como entregador de botijões de gás e água. O Instituto Médico Legal (IML) de Londrina foi acionado para recolher o corpo do rapaz.

Uma câmera de segurança registrou o momento da colisão que tirou a vida do trabalhador. Nas imagens, é possível ver que o motociclista atinge em cheio a lateral do caminhão, em um cruzamento no Jardim Beltrão.

Veja:

