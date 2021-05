Motociclista de 20 anos morre após ser atingido por veículo

Continua após publicidade

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um automóvel resultou na morte de um jovem de 20 anos, em Querência do Norte, no noroeste do estado. A tragédia aconteceu no último sábado (8), quando o rapaz estava trabalhando.

A vítima, identificada como Raphael Moreno Fernandes, era entregador e estava exercendo sua função quando foi atingido pelo carro. Com a gravidade dos ferimentos, Raphael morreu no local.

De acordo com familiares e amigos, o condutor do carro estava embriagado e participou de um racha momentos antes da colisão.

Uma investigação sobre o caso está sendo conduzida pela Polícia Civil (PC). Algumas câmeras de segurança registraram o suposto veículo envolvido no acidente. O automóvel trafegava em alta velocidade duas quadras antes do local da colisão, conforme as imagens.

O motorista do carro não foi preso. A vítima fatal deixou uma filha de 3 meses.