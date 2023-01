Motociclista de 20 anos morre após acidente na BR-369

Da Redação

A vítima foi identificada como Rhuan Gustavo, de 20 anos

Um motociclista, de 20 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (25) após se envolver em um acidente com dois caminhões na BR-369, em Cambé, no norte do Paraná.

A vítima foi identificada como Rhuan Gustavo, que teria colidido na traseira de um caminhão próximo ao radar. Na sequência, uma outra carreta não conseguiu frear e acabou atropelando o rapaz. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e apenas constatou o óbito. Os condutores dos caminhões não se feriram. Eles fizeram o teste do bafômetro que apontou negativo para ingestão de álcool.

Rhuan estava indo para o trabalho no momento do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai investigar as circunstâncias do acidente.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) encaminharam o corpo da vítima para Londrina.

Com informações do Tem Londrina

