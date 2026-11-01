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Motociclista de 20 anos morre após acidente com caminhonete no Paraná

Lucas Faganello Ferraz chegou a ser socorrido pelo Samu, mas acabou morrendo dentro da ambulância

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista de 20 anos morre após acidente com caminhonete no Paraná
Autor Foto: Reprodução/Rede Massa

Um motociclista de 20 anos morreu após bater contra uma caminhonete na noite deste sábado (31), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A vítima foi identificada como Lucas Faganello Ferraz.

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O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Coronel Francisco Ribas e Antônio João, no bairro Órfãs. Segundo o relato do motorista da caminhonete, ele trafegava pela Coronel Francisco Ribas quando sentiu o impacto da colisão.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encontraram Lucas em estado gravíssimo. Os socorristas tentaram reanimá-lo, mas ele morreu dentro da ambulância.

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa. Informações sobre o velório e o sepultamento não haviam sido divulgadas até o momento que a matéria foi publicada.

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