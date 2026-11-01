Motociclista de 20 anos morre após acidente com caminhonete no Paraná
Lucas Faganello Ferraz chegou a ser socorrido pelo Samu, mas acabou morrendo dentro da ambulância
Um motociclista de 20 anos morreu após bater contra uma caminhonete na noite deste sábado (31), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A vítima foi identificada como Lucas Faganello Ferraz.
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O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Coronel Francisco Ribas e Antônio João, no bairro Órfãs. Segundo o relato do motorista da caminhonete, ele trafegava pela Coronel Francisco Ribas quando sentiu o impacto da colisão.
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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encontraram Lucas em estado gravíssimo. Os socorristas tentaram reanimá-lo, mas ele morreu dentro da ambulância.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa. Informações sobre o velório e o sepultamento não haviam sido divulgadas até o momento que a matéria foi publicada.