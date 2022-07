Motociclista de 18 anos que atropelou mulher morre no hospital

Da Redação

Tiago Prazeres Rolim, de 18 anos, morreu no Hospital do Trabalhador

O motociclista Tiago Prazeres Rolim, de 18 anos, morreu no Hospital do Trabalhador após atropelar uma mulher, de 44 anos, na noite deste domingo (24). De acordo com testemunhas, a mulher teria atravessado a rua para procurar a mãe que estava desorientada após sair de casa. O acidente aconteceu na Rua José Rodrigues Pinheiro, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Segundo uma testemunha, a mulher atravessou a rua correndo. “Ela atravessou a rua correndo e motoqueiro bateu nela. Ela correu para a mãe não sofrer um acidente e ela acabou sofrendo o acidente”, disse a testemunha à Banda B.

Uma familiar de Rolim lamentou a morte. “A dor é muito grande, tudo que pedimos nesse momento é que Deus nos console e acalente essa dor e nos de entendimento para aceitar a sua decisão”, disse.



A mulher foi encaminhada ao Hospital Cajuru. Tiago foi para Hospital do Trabalhador, onde acabou morrendo.

Com informações da Banda B.

