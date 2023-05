Motociclista de 18 anos morre após queda de moto em Mandaguari

Da Redação

José Mateus Machado Mazaron.

O jovem José Mateus Machado Mazaron, 18 anos, morreu após sofrer uma queda de moto na Rua Luiz Trintinalha, no Jardim Esplanada.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados, porém, a vítima não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local. Conforme a equipe médica do Samu de Maringá, o rapaz sofreu traumatismo craniano e traumatismo craniano.

Segundo a Polícia Militar, ainda são desconhecidas as causas que levaram a queda do motociclista. O Instituto de Criminalística de Apucarana e o Instituto Médico Legal (IML), fizeram a remoção do corpo.

Com informações: Plantão Maringá

