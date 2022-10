Motociclista de 16 anos é atingido por carro e morre no Paraná

Da Redação

Siate e Samu foram ao local para atender a vítima

Um adolescente de 16 anos morreu nesta quinta-feira (27) no distrito de Sumaré, em Paranavaí, noroeste do Paraná, após se envolver em um acidente de trânsito. Segundo a Polícia Militar (PM), ele estava de moto e foi atingido por um carro ao cruzar uma rua.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a ocorrência, mas não conseguiu reanimar a vítima no local do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também prestou apoio no local.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Paranavaí.

De acordo com a PM, o motorista foi levado para ser ouvido na delegacia da cidade.

A polícia fez o teste do bafômetro, que não apontou que o motorista tinha ingerido álcool.

Com informações do g1.

