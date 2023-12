Motociclista colide frontalmente com carro e morre em acidente no PR

Um jovem motociclista, de 27 anos, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (26), na BR-476, em Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. O rapaz seguia na pista sentido capital quando atingiu frontalmente um Renault Sandero, que trafegava no sentido contrário.

Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado e o carro foi parar em uma área de mata, no canteiro. Devido a gravidade dos ferimentos, um helicóptero do BPMOA foi acionado para resgate das vítimas.

Apesar do esforço da equipe médica, o rapaz de 27 anos entrou em óbito no local. Não foram repassadas informações de pessoas feridas no automóvel até o fechamento desta reportagem.

