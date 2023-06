Motociclista cai na pista e morre em acidente no oeste do Paraná

A vítima conduzia uma Honda CB 300R com placas de Cascavel

Um motociclista de 45 anos morreu vítima de acidente de trânsito na terça-feira (13) na PR-585, em São Pedro do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

A vítima conduzia uma Honda CB 300R com placas de Cascavel sentido de São Pedro do Iguaçu a Toledo, ao atingir o Km 118, saiu da pista à margem direita de seu sentido de tráfego e caiu em um barranco.

Equipes de emergência foram acionados, mas, devido à gravidade dos ferimentos, o motociclista não resistiu.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registrou a ocorrência e informou que o clima estava chuvoso no momento do acidente.

O corpo da vítima, identificada com as iniciais J. M. foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Toledo.

* Com informações CGN

