Motociclista cai em frente à PRF com maconha e dívida de R$ 120 mil

Um motociclista sofreu um acidente nesta quarta-feira (28), em Maringá, no Noroeste do Paraná, e se deu muito mal. Isso porque ele caiu com a moto em frente à sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF), enquanto transportava maconha.

De acordo com informações, o piloto perdeu controle da direção e colidiu contra um poste antes de cair. O acidente acabou revelando uma série de irregularidades.

Além dos diversos tabletes de maconha descobertos pelos agentes da PRF em um baú acoplado na motocicleta, ao verificar a situação do veículo junto ao Departamento Nacional de Trânsito (Detran), constatou-se que a moto possui um débito de R$ 120 mil em pendências administrativas.

O motociclista, que não teve a identidade revelada, foi detido pelos policiais e encaminhado à Delegacia de Maringá para prestar esclarecimentos. Ele deverá responder pelos crimes de tráfico de drogas e inadimplência do veículo.

