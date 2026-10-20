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Motociclista cai dentro de carro após colidir contra traseira de veículo no Paraná

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (20); condutor da moto foi levado para atendimento médico com ferimentos.

Escrito por Da Redação
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Motociclista cai dentro de carro após colidir contra traseira de veículo no Paraná
Autor Foto: Reprodução

Um motociclista de 46 anos foi arremessado para dentro do porta-malas de um carro após uma colisão traseira na manhã desta terça-feira (20), no Centro de Cascavel, no oeste do Paraná. O acidente aconteceu na Rua Antonina, nas proximidades do cruzamento com a Rua Pedro Ivo.

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Segundo apurado no local, o motorista de um Chevrolet Agile seguia pela via quando o veículo foi atingido na traseira pela moto, que trafegava logo atrás no mesmo sentido. Com a força do impacto, o motociclista rompeu o vidro traseiro do automóvel e caiu no compartimento de bagagens.

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionada para prestar os primeiros socorros à vítima. O condutor da moto recebeu atendimento emergencial ainda no local e foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade para avaliação médica.

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acidente de moto Atendimento Médico Cascavel motociclistas ocorrências de trânsito Segurança no Trânsito
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