Motociclista bate de frente com carro e morre na PR-495

Em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, um homem, de 52 anos, morreu em uma batida envolvendo a motocicleta que ele pilotava e um carro, na noite de sexta-feira (8).

O acidente ocorreu no quilômetro 6 da PR-495, no bairro Jardinópolis.

De acordo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que esteve no local, os dois veículos bateram de frente após o motociclista invadir a pista contrária.

A vítima, que era moradora da cidade, morreu no local. O motorista do carro envolvido na batida não sofreu ferimentos, segundo a polícia.

