Motociclista atinge carro, dá cambalhota e sai andando; veja vídeo

Um acidente impressionante foi registrado na manhã desta quinta-feira (29) em um cruzamento entre as ruas Marcelino Jasinski e João Besciak, em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba. Através das imagens de uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que um motociclista atinge um automóvel e dá um "mortal".

O registro mostra dois veículos com as setas ligadas para realizar conversões. O motociclista, no entanto, seguiu pela direita e acabou atingindo um dos carros, que fazia uma manobra para adentrar em uma via à esquerda.

O que chama a atenção, porém, é o pensamento rápido do motociclista. Ele dá uma cambalhota por cima do carro e sai caminhando como se nada tivesse acontecido.



