Motociclista 21 anos morre após ser atropelado por caminhão

Um grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira (6), causou a morte de um motociclista, de 21 anos, em Cambé. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu na Rodovia Melo Peixoto, na BR-369, no km 163, na obra de acesso à Bratislava, sentido Londrina.

De acordo com informações de testemunhas, o homem bateu na traseira de um carro, caiu na pista e foi atropelado por um caminhão. A motorista do veículo envolvido na batida informou à polícia que reduziu a velocidade bruscamente quando viu uma placa indicando que o limite no trecho era de 30 km/h.

A moto bateu na traseira do carro da mulher, caiu na pista e o motociclista foi atropelado por um caminhão que passava pelo local. Ainda conforme informações da PRF, o trânsito de Rolândia para Cambé está lento devido ao acidente. A vítima fatal ainda não foi identificada. A polícia informou que vai investigar o caso.