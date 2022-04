Da Redação

Motocicletas colidem e duas pessoas ficam feridas

Na manhã desta segunda-feira (25), duas ambulâncias do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atenderem vítimas de colisão de trânsito na região sul de Cascavel.

A batida entre motocicletas ocorreu na Rua Universitária próximo da Avenida Carlos Gomes, em frente à Unioeste e resultou em duas pessoas feridas.

De acordo com informações repassadas no local, as duas motos seguiam na Rua Universitária, mas em sentidos opostos e o acidente ocorreu momento em que um dos motociclistas realizava ultrapassagem e o outro por conta do sol, não conseguiu desviar.

Os condutores das motos ficaram feridos, sendo uma mulher de 28 anos que teve contusão nas costas e também um rapaz de 21 anos que sofreu fratura em clavícula. Ambos foram encaminhados para a Upa Veneza para receberam amparo médico.

Com informações: CGN