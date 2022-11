Motocicleta fica destruída após grave acidente em Ortigueira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma motocicleta ficou destruída após bater contra uma caminhonete no final da manhã desta sexta-feira (11), em Ortigueira.

continua após publicidade .

A colisão ocorreu nos cruzamentos da Rua Leônidas Alves Carneiro, com a Rua João Moreira. De acordo com a informações de testemunhas, a motocicleta teria cruzado a via e a caminhonete passou por cima dela. Porém, este detalhe não foi confirmado pela Polícia Militar (PM) e as causas do acidente devem ser apuradas pelos órgãos responsáveis.

O motociclista, conforme testemunhas, sofreu ferimentos graves e precisou de atendimento médico.

continua após publicidade .

As informações são do Blog do Berimbau.

fonte: Blog do Berimbau

Acidente na br-376

continua após publicidade .

Um veículo da Prefeitura de Floresta capotou na manhã desta sexta-feira (11) na Serra do Cadeado, entre Mauá da Serra e Ortigueira, no norte do Paraná. O acidente provocou a morte de um paciente, de 63 anos, e outras duas pessoas ficaram feridas.

A princípio, o capotamento aconteceu após um problema no pneu. O homem que morreu seria levado para internamento em um hospital psiquiátrico em União da Vitória. O paciente foi ejetado e sofreu ferimentos na cabeça. Ele morreu na hora.

Siga o TNOnline no Google News