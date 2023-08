Motoboys fazem protesto após motorista destruir moto de entregador

Indignação! Um grupo de motoboys se reuniu na manhã desta quinta-feira (10) para cobrar providências das autoridades sobre um acidente registrado na tarde desta quarta-feira (9), quando o motorista de um Fiat Siena acelerou e atingiu propositalmente a motocicleta de um entregador.

Em frente ao 13º Distrito Policial de Curitiba, no Norte do Paraná, os trabalhadores expressaram sua indignação com o ocorrido e demonstraram apoio para com o colega de profissão. O entregador ficou com a moto destruída após o ocorrido, que aconteceu após uma briga de trânsito.

O motoboy, identificado como Carlos Eduardo Freitas de 21 anos, contou que a confusão começou depois que o condutor do Fiat Siena vermelho furou a preferencial. "Eu estava subindo a principal, que era minha mão, e estava chovendo forte. Ele veio em alta velocidade e furou a placa pare", relatou o jovem para o portal Banda B.

O motoboy afirmou ainda que quase teve a moto atingida pelo carro e chamou atenção do motorista. "Eu parei a moto e pedi que ele prestasse atenção na placa", acrescentou. Nesse momento, o entregador foi xingado e desceu da moto bem a tempo, porque o motorista deu a volta com o carro e "bateu em cheio" na motocicleta. O motorista fugiu, mas a cena revoltante foi registrada por uma moradora da região.

