Motoboys fazem cortejo para homenagear colega morto no trânsito no PR

Motociclistas e motoboys de Maringá (PR) realizaram um grande cortejo na noite de domingo (17) para se despedir de Alex Batista Pereira, de 31 anos, morto em um grave acidente de trânsito na cidade. Com faróis acesos e promovendo um buzinaço, dezenas de trabalhadores formaram um corredor para a passagem do carro funerário e acompanharam o trajeto por diversas vias do município. A vítima, que havia se mudado do interior paulista em busca de oportunidades e também trabalhava como pastor e radialista, foi velada na Capela Municipal de Maringá e será sepultada em Regente Feijó (SP), sua cidade natal.

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A morte do motoboy ocorreu na noite de sábado (16), na Zona 2. De acordo com as informações registradas no local, um motorista invadiu a via preferencial no cruzamento das ruas Felipe Camarão e Martim Afonso, atingindo violentamente a motocicleta de Pereira. Com o impacto, o entregador sofreu lesões gravíssimas e entrou em parada cardiorrespiratória. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros realizaram manobras de reanimação por vários minutos, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Após provocar a colisão, o condutor do carro fugiu sem prestar socorro, atitude que gerou revolta entre os colegas de trabalho da vítima. Os motoboys se mobilizaram, descobriram o endereço do motorista e iniciaram um protesto em frente ao imóvel, chegando a arremessar pedras contra a residência. Em resposta, o suspeito apareceu na janela armado com uma pistola calibre 380 e disparou na direção dos manifestantes e dos profissionais da imprensa que cobriam o caso. Um dos tiros atingiu o veículo de uma emissora de televisão local, porém ninguém ficou ferido.

A confusão foi encerrada com a chegada da Polícia Militar, que prendeu o motorista e o encaminhou à Delegacia da Polícia Civil de Maringá. As autoridades confirmaram a embriaguez ao volante e apreenderam a arma utilizada nos disparos. O homem, identificado como um agricultor, já possuía registros criminais anteriores por porte ilegal de arma de fogo e por dirigir sob o efeito de álcool.

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Com informações da GMC