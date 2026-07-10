Motoboys chegam para entregar 87 pizzas e descobrem que caíram em um trote no Paraná

Uma falsa encomenda de 87 pizzas e diversos refrigerantes mobilizou dezenas de motoboys em frente à sede da 2ª Companhia da Polícia Militar, em Londrina, na última quinta-feira (09). O caso, que chamou a atenção de quem passava pelo local, foi um trote aplicado por um homem que se identificou pelo telefone como "Tenente Rocha", alegando falsamente representar a corporação.

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Ao chegarem ao endereço para realizar a entrega, os trabalhadores descobriram que o oficial citado não pertencia aos quadros da unidade e nenhum pedido havia sido autorizado pela Polícia Militar. Além do prejuízo financeiro com os produtos que não foram pagos, os entregadores perderam tempo de trabalho e relataram que o autor do trote chegou a telefonar novamente para fazer deboches após a entrega frustrada.

A Polícia Militar informou que o caso será apurado para identificar o responsável pela ligação. A corporação também orientou que os estabelecimentos comerciais passem a adotar procedimentos rigorosos de confirmação em pedidos de grande volume, especialmente quando solicitados em nome de órgãos públicos. A PM reforçou que atitudes como essa prejudicam a rotina de trabalhadores e empresas, mobilizam equipes desnecessariamente e podem resultar em responsabilização criminal para os envolvidos.