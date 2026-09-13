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CASCAVEL

Motoboy tenta passar por área isolada, bate em barreira de concreto e fica ferido

Socorristas do Siate foram acionados para prestar atendimento ao motociclista, que sofreu ferimentos nas mãos, no joelho e no tornozelo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motoboy tenta passar por área isolada, bate em barreira de concreto e fica ferido
Autor Acidente foi na noite deste domingo - Foto: CGN

Um motoboy de 23 anos ficou ferido na noite deste domingo (13) após se envolver em um acidente de trânsito na Rua Alemanha, próximo à marginal da BR-277, em Cascavel. O jovem, que realizava entregas, tentou atravessar uma área isolada por conta de obras no local e acabou colidindo contra uma barreira de concreto.

-LEIA MAIS: Entregador sofre ferimentos após acidente em Apucarana; motorista de carro fugiu do local

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O trecho está interditado para a construção do viaduto que ligará o bairro Cascavel Velho à Região do Lago. Segundo informações apuradas no local, a frente da motocicleta ficou bastante danificada com o impacto.

Socorristas do Siate foram acionados para prestar atendimento ao motociclista, que sofreu ferimentos nas mãos, no joelho e no tornozelo esquerdos. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar para avaliação mais detalhada.

Com informações do CGN

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acidente barreira de concreto Cascavel Motoboy Segurança no Trânsito
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