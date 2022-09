Motoboy morre em acidente provocado por motorista embriagada

Da Redação

O acidente foi na rua Paulo Setúbal, no Boqueirão

Uma mulher provocou um acidente que vitimou um motoboy de 36 anos, no Boqueirão, em Curitiba, na noite deste sábado (03). A mulher teria acabado de sair de um bar e, segundo testemunha, que por pouco não teria sido atingido por ela, ela deixou a caminhonete no local e fugiu em outro carro. A testemunha disse que a motorista apresentava sinais de embriaguez. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Trânsito, da Polícia Civil.

O acidente foi na rua Paulo Setúbal, no Boqueirão. A mulher estaria trafegando na contramão, quando atingiu, de frente, o motociclista, que seria morador de Fazenda Rio Grande, da Região Metropolitana de Curitiba.

Uma testemunha, que ficou no local até a chegada das autoridades e do socorro, relatou à polícia que pouco antes ele teve que desviar da caminhonete para não ser atingido, enquanto dirigia pela via. O homem relatou que chegou a buzinar e dar sinal de luz para o veículo na contramão e teve que desviar para evitar a batida. Assim que passou por ele, a caminhonete teria acertado o motociclista.

O homem disse que a mulher entrou em outro carro logo após o acidente e fugiu. Segundo ele, ela apresentava sinais de embriaguez. Ele e outras pessoas teriam ajudado inclusive a levantar a caminhonete, que teria ficado com o pneu sobre o motociclista.

Com Informações BandaB

