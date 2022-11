Motoboy morre e família pede ajuda para identificar motorista

Da Redação

Luan Bizutti tinha 21 anos e morreu em acidente no trânsito de São José dos Pinhais

Um jovem motoboy morreu em consequência de um acidente de trânsito no bairro Costeira, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na madrugada deste domingo (13). Ele foi identificado como Luan Bizutti Ribeiro e havia completado 21 anos no último dia 30 de outubro. As informações são do site Banda B.

O acidente foi na Alameda Arpo, esquina com a Rua São Salvador, em frente ao supermercado Jacomar, por volta de 1h da madrugada. Uma equipe do Siate foi acionada e o motociclista foi encontrado ainda com vida pelos socorristas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância do Siate, ainda no local.

O corpo de Luan foi encaminhado ao morgue do Hospital São José, para depois ser levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

Vítima em serviço

De acordo com as primeiras informações, o motoboy trabalhava no momento do acidente. Ele teria acabado de fazer uma entrega com sua moto Honda CG 125Fan Vermelha, quando foi atingido por um automóvel Volkswagen Parati G3 de cor branca.

Testemunhas relatam que o motorista estava alterado e bateu no motociclista parado no sinal vermelho. Luan então foi jogado sobre a calçada.

O motorista do carro deixou o local sem prestar socorro e ainda não foi identificado.

Ajuda pelas redes sociais

Familiares e amigos de Luan lamentam a morte precoce do motoboy nas redes sociais. Também pedem ajuda para que a população ajude a identificar o Volkswagen Parati G3 de cor branca, que atingiu a moto de Luan.

Conforme a postagem de uma prima de Luan no Facebook, o carro estaria bastante danificado, com a parte frontal e a porta do motorista sem retrovisor e há riscos no para-lama e na porta nas cores vermelha e preta, que seriam da tinta da moto.

Denúncias anônimas

As possíveis causas do acidente foram apuradas no local por uma equipe do Pelotão de Policiamento de Trânsito (PPTRAN) do 17° Batalhão da Polícia Militar e um boletim da ocorrência foi registrado.

O caso é investigado pela 1° Delegacia Regional de Polícia Civil de São José dos Pinhais. Câmeras de monitoramento da região devem ajudar a Policia na identificação do veículo e do condutor. Denúncias anônimas que contribuam com a apuração dos fatos podem ser feitas pelo telefone (41) 3299-1540.

