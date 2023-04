Motoboy morre após trafegar pela contramão, no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Segundo os socorristas, a professora estava extremamente abalada

Um motoboy, de 34 anos, morreu vítima de um grave acidente de trânsito nesta sexta-feira (28), no bairro Pinheirinho, trecho da Linha verde em Curitiba, capital do Paraná. Conforme o Corpo de Bombeiros, o motociclista provavelmente estava trafegando pela contramão.

continua após publicidade .

De acordo com informações apuradas no local da batida, o homem colidiu frontalmente com um carro que vinha na direção contrária. A condutora do veículo era uma professora que voltada do trabalho. Segundo os socorristas, ela estava extremamente abalada.

- LEIA MAIS: Família fica ferida após grave acidente na BR-376

continua após publicidade .

Até o momento desta publicação, as causas do acidente ainda não são claras. A Delegacia de Delitos de Trânsito da capital paranaense vai apurar como a batida de fato aconteceu. O corpo do motoboy foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News