Motoboy é sequestrado e executado após pular de carro em movimento

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima foi morta após pular de um carro em movimento, segundo testemunhas

Na noite desta segunda-feira (7), um motoboy, de 35 anos, foi executado a tiros minutos após ser sequestrado, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A vítima foi morta após pular de um carro em movimento, segundo testemunhas.

continua após publicidade .

Segundo a Guarda Municipal (GM), o homem trabalhava em uma empresa situada em Curitiba, no bairro Capão da Imbuia, e havia deixado o local para realizar uma entrega, por volta das 17h.

-LEIA MAIS: Braço humano é encontrado em unidade de bombeamento de esgoto, no PR

continua após publicidade .

Testemunhas informaram que em determinado momento, em uma rua do bairro Miringuava, em São José dos Pinhais, o motoboy teve o trajeto interrompido por ocupantes de um veículo modelo Chevrolet Spin, de cor branca, e colocado à força dentro do carro.

“Colocaram ele no carro, ele abriu a porta e pulou. Acho que ele pulou quando viu que ia morrer”, disse uma testemunha, que não quis se identificar.

A vítima, após pular do carro em movimento, teria sido baleada na região do tórax e da cabeça. O crime foi registrado a cerca de dois quilômetros do local onde a motocicleta dele foi encontrada, e a polícia foi acionada às 17h50.

continua após publicidade .

“Ele não tem passagens pela polícia e foi reconhecido pelo patrão. O produto que ele entregava permaneceu na motocicleta, junto de celular, capacete e chaves”, acrescentou o agente Henrique, da Guarda Municipal.

Com informações da Banda B.

Siga o TNOnline no Google News