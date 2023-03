Motoboy é baleado no rosto durante assalto em Maringá

Da Redação

Ele está internado no Hospital Universitário (HU)

Um motoboy de 24 anos, está em estado grave após ser ferido com um tiro no rosto. O jovem foi vítima de uma tentativa de latrocínio, o crime foi registrado por volta das 23h00 desta quinta-feira (23), no Bairro Zona 7, em Maringá.

Taylor Vinicius Correia, foi socorrido em estado grave. Ele está internado no Hospital Universitário (HU). O rapaz trabalha em uma pizzaria fazendo entregas. Ao chegar em um suposto endereço de uma entrega, ele foi surpreendido a princípio por dois homens, um deles armado. A dupla anunciou o assalto. Na hora do roubo tiros foram disparados.

Os criminosos fugiram levando a moto da vítima. Mesmo ferido, o rapaz correu por algumas quadras e pediu ajuda em uma lanchonete situada no cruzamento das Ruas Marques de Abrantes e Oswaldo Cruz. Populares acionaram o socorro e ligaram no 190 informando o ocorrido a Polícia Militar.

Com informações: Portal Corujão Notícias

