Motoboy de 19 anos que morreu em acidente é identificado

Um trágico acidente resultou na morte de um motoboy na rua Jorge Tieto Iwasa, no Jardim Califórnia, em Araucária. na noite de sábado (23). Ele foi identificado como Gabriel da Silva Martins, de 19 anos.

Ele era natural de Foz do Iguaçu, porém, residia na região metropolitana de Curitiba, e trabalhava com entregas de lanches em uma lanchonete.

Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens a Gabriel.



“Você se tornou meu melhor amigo, você me ajudou em um momento difícil, sempre esteve do meu lado, não dá pra acreditar que isso aconteceu com você, você sempre foi uma boa pessoa e é assim que vou me lembrar de você”, escreveu uma amiga.

Acidente

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e constatou o óbito logo que chegou no local. Segundo testemunhas, o motoboy pode ter perdido o controle após o pezinho da moto tocar o chão, fazendo com que ele desequilibrasse.



