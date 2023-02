Moto vai parar embaixo de carro após batida no centro de Londrina

Da Redação

O acidente aconteceu nesta segunda

Uma moto ficou destruída após colidir e parar embaixo de um veículo na área central de Londrina, na tarde desta segunda-feira (27). O acidente foi registrado na Rua Uruguai com Goiás.

Segundo a motorista do carro, o semáforo abriu e, ao avançar, ela foi atingida pela motocicleta. As informações são do site Taroba News.

O casal, identificado como Rafael Bernardo da Silva, de 50 anos, e Eliane Gama Bernardo da Silva, também de 50 anos, foi arremessado por cerca de cinco metros do local da batida.

Os dois ficaram feridos e foram socorridos por uma equipe do Siate. Com suspeita de fraturas, eles foram encaminhados à Santa Casa de Londrina.

