Moto que foi furtada há 16 anos é encontrada pela PM durante blitz

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) encontrou uma motocicleta que foi furtada há 16 anos no Paraná durante uma blitz. A corporação informou que o veículo foi encontrado em uma chácara após militares abordarem dois motociclistas.

continua após publicidade

O caso foi registrado nessa sexta-feira (24) em Mato Rico, região central do Paraná. Conforme a PM, uma das motos vistoriadas na blitz estava sendo conduzida por um adolescente de 15 anos. Além disso, ela apresentava pendências administrativas desde 2019.

O segundo motorista fugiu da blitz, mas foi perseguido e abordado em uma chácara, onde a polícia encontrou a moto com o alerta de furto.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Policial Militar de 31 anos é morta em emboscada

O piloto, de 23 anos, também não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e a moto que ele conduzia estava com débitos de licenciamento desde 2013.

Na chácara onde a segunda abordagem ocorreu, os agentes encontraram a motocicleta furtada sem placas. Os agentes de segurança, então, consultaram os dados do veículo por meio do número do motor e descobriram que ele havia sido furtado em outubro de 2007.

continua após publicidade

O furto foi registrado na cidade de Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná.



De acordo com a PM, as motos com débitos pendentes foram recolhidas para um pátio da polícia.

Já a moto com alerta de furto foi encaminhada à delegacia junto com o proprietário, que não teve o nome divulgado.

Siga o TNOnline no Google News