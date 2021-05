Moto pega fogo em comemoração de título do São Paulo

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Neste domingo (23), uma motocicleta pegou fogo na carreata de comemoração da vitória do São Paulo Futebol Clube, em Umuarama. O tricolor venceu o clube Sociedade Esportiva Palmeiras por dois a zero e se consagrou campeão paulista de 2021. Por conta disto, uma celebração ocorreu no município e uma moto pegou fogo durante a carreata.

O prejuízo ficou para um mototaxista que fazia entregas em domicílio e ao passar pela torcida assustou pela imagem do motor incendiando. Ele recebeu ajuda de populares e parou assim que percebeu. O entregador profissional disse que tudo não passou de um susto e seguiu com seu trabalho, assim como a comemoração dos torcedores.

Com informações do Portal O Bemdito