Moto pega fogo após colisão fatal em rodovia do PR; vídeo

Na noite de quinta-feira (23), um motociclista morreu após se envolver em um acidente na BR-277, em Palmeira, no Paraná. A colisão, entre uma Yamaha MT07 e um Ford Ka, ainda deixou o motorista do automóvel gravemente ferido.

O acidente aconteceu pouco antes das 20h no quilômetro 194 da rodovia e foi flagrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento em que o condutor do carro faz a conversão à esquerda para acessar o pátio de um posto de combustíveis e é atingido pelo motociclista. Após a batida, a moto pega fogo.



O condutor da Yamaha, de 31 anos, morreu no local do acidente. Já o motorista do Ka foi encaminhado em estado grave a um hospital de Ponta Grossa.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) fez o registro da ocorrência.

As informações são da Catve.