Moto 'fantasma' anda sozinha e bate em carro no PR; veja

Da Redação

Uma câmera de segurança de um prédio de Londrina, norte do Paraná, registrou um momento, no mínimo, curioso. No estacionamento, o vídeo mostra uma motocicleta ligando e se movimentando sem auxílio humano.

continua após publicidade .

O veículo realiza uma curva e se desloca por alguns metros até cair próximo a um automóvel. A filmagem aponta que a gravação aconteceu no sábado (28), por volta das 23h30. O que torna o vídeo ainda mais intrigante é o fato de o sensor de iluminação da área apenas acender quando a moto já está em movimento, tornando mais possível a ausência de pessoas próximas aos demais veículos.

Assustadora coincidência, ou não, o caso se reveste de mistério, visto que informações que circulam na internet são de que o proprietário do automóvel havia morrido em acidente de trânsito dois dias antes do registro.

continua após publicidade .

Com informações do GMC.