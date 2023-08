Moto esportiva bate em carros e duas pessoas morrem na BR-277

O piloto de uma moto esportiva e a passageira de um carro morreram na manhã desta sexta-feira (18), após um grave acidente ter sido registrado na rodovia BR-277, em Virmond, na região central do Paraná. A colisão aconteceu por volta das 9h30.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto com placa de Cascavel bateu de frente com um Celta de Virmond, na altura do quilômetro 434. Depois do impacto, a motocicleta também atingiu uma caminhonete com placas de Ponta Grossa.

O condutor da moto morreu na hora e foi identificado como Antônio Sestito Sobrinho, de 58 anos. O Celta era dirigido por um homem de 42 anos, que foi levado ao hospital de Laranjeiras do Sul com ferimentos leves. A passageira, Marlene Wille de 52 anos, também morreu no local.

Os ocupantes da caminhonete, um homem de 63 anos e uma mulher de 58 anos, não se feriram. A PRF afirma que aguarda a perícia para determinar as causas do acidente.

*Com informações g1 Paraná.

