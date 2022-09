Da Redação

Moto é apreendida com quase meio milhão de reais em multas atrasadas no Paraná, diz prefeitura.

Uma motocicleta com quase meio milhão de reais em multas atrasadas foi apreendida em Umuarama, no noroeste do Paraná, na quinta-feira (1º), de acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana (Sestram). O valor dos débitos equivale a mais de 100 vezes o do veículo.

Os débitos totalizam R$ 462.882,48, com 62 avanços de sinal vermelho entre 2020 e 2022, conforme balanço da secretaria.

Ainda segundo a prefeitura, a moto já era rastreada por conta do alto número de infrações de trânsito.

Para o departamento de trânsito, o condutor apresentava risco à segurança de motoristas e pedestres por não respeitar as normas.

A moto foi levada para um pátio da Polícia Militar (PM) e pode ser liberada mediante pagamento de todas as multas.

Com informações: g1

