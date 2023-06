Moto de alta cilindrada é apreendida com R$ 4,4 milhões em cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu R$ 4,4 milhões em cocaína e pasta base de cocaína dentro do compartimento baú de uma motocicleta de alta cilindrada, no Noroeste do Paraná. A apreensão aconteceu neste domingo (11), no município de Floresta.

Segundo informações da PRF, os policiais deram ordem de parada ao condutor de uma motocicleta Yamaha Xt200z Stenere de cor azul. No entanto, o piloto abandonou a moto e fugiu por uma plantação de milho, aos fundos de um posto de combustíveis.

Dentro do compartimento da moto, os agentes da PRF encontraram um total de 20,835 kg de cocaína e 6,100kg de pasta base de cocaína, divididos em 26 tabletes. As placas do veículo eram falsas.

O condutor não foi localizado pelos policiais. De acordo com a corporação, em valores no comércio ilegal de drogas, a quantidade apreendida pode chegar a R$ 4,4 milhões.

