Moto com mais de R$ 100 mil em débitos é apreendida na região

Um motociclista se deu mal durante uma blitz realizada na noite desta segunda-feira (21) em Paiçandu, na região Norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) apreendeu a moto dele, porque ela tinha mais de R$ 100 mil em débitos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o piloto foi parado em uma abordagem que aconteceu na Praça da Igreja Matriz, área central da cidade. Ao checarem a placa da Honda CG 125 FAN KS, os policiais se depararam com a dívida gigantesca.

No total, o débito da motocicleta era de R$ 101.653,64. A motocicleta foi apreendida e levada para o pátio do Detran. O motociclista foi liberado no local.

Na noite desta segunda-feira (21), um homem de 30 anos morreu após ser baleado, na Rua Assumpta Invernizzi Tessaro, no bairro Jardim Bela Vista, em Paiçandu.

De acordo com informações da Polícia Militar, Maikon Wellington Ferreira, foi chamado no portão de sua casa. Ao sair, foi surpreendido por um homem armado. A vítima ao perceber que seria morta, entrou em luta corporal com o criminoso.

