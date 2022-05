Moto com mais de R$ 1 milhão em débitos é apreendida no PR

Da Redação

Uma moto com mais de R$ 1 milhão em débitos foi apreendida em Maringá, no norte do Paraná, na noite de sábado (14), por agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá (Semob) durante fiscalização na cidade.

No total, a motocicleta tinha R$1.070,423,39 em débitos, entre multas e atraso no pagamento da taxa de licenciamento. A princípio, o proprietário e condutor trabalhava com delivery.

Ainda de acordo com a Semob, o sistema da secretaria já apontava sinal de alerta para o veículo. Durante patrulhamento dos agentes de trânsito, a moto cometeu uma infração ao avançar o sinal na esquina das avenidas Colombo com Pedro Taques. A equipe da Semob presenciou a infração e abordou o motociclista na esquina da avenida Morangueira com a rua 10 de Maio.



Após a abordagem, foram constatados os débitos. Com apoio do guincho da Polícia Militar (PM), o veículo foi recolhido ao pátio da 13ª Ciretran. Os principais débitos são referentes a avanço de sinal e excesso de velocidade, segundo o Detran-PR.

Depois da apreensão, o condutor foi multado por avanço de sinal na avenida Colombo e notificado por trafegar com os débitos atrasados.