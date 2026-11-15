Mortos em gravíssimo acidente na PR-280 iam visitar filhos e irmãos seminaristas

Um casal e duas crianças de duas famílias de Dois Vizinhos (PR) morreram neste sábado (14) após a Kombi em que viajavam bater em um caminhão na PR-280, em Mariópolis, no sudoeste do Paraná. As famílias seguiam para Palmas (PR) para visitar dois seminaristas de 15 anos, filhos e irmãos dos ocupantes do veículo.

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No veículo estavam dois casais de amigos, pais dos seminaristas, e os filhos mais novos de cada um. Morreram Janice Gesser Alves, de 44 anos; Jacir José Alves, de 47 anos; João Paulo Gesser Alves, de 11 anos, filho do casal; e Gabriel Luiz Schropfer, de 9 anos, filho do casal que sobreviveu.

Os dois adultos sobreviventes foram socorridos com ferimentos graves, mas, segundo familiares, não correm risco de morte. A mulher fraturou uma costela e teve ferimentos nas pernas. O homem fraturou diversas costelas e perfurou o intestino. Ambos estavam conscientes e se recuperavam em hospital. O motorista do caminhão teve ferimentos moderados.

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O acidente ocorreu por volta das 15h30, cerca de um quilômetro depois do trevo de Mariópolis, no sentido Clevelândia. Chovia no momento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Kombi deslizou na pista molhada, atingiu o guard-rail e bateu contra o caminhão, que vinha no sentido contrário. Com a batida, o caminhão saiu da pista e a Kombi foi partida ao meio. Partes do veículo foram arrastadas por mais de 100 metros. Os feridos foram encaminhados a unidades de saúde de Pato Branco. Uma equipe de perícia foi ao local para apurar as causas.

As famílias eram amigas e costumavam viajar juntas até Palmas, cerca de 170 km de Dois Vizinhos, a cada três meses. Os jovens estavam no seminário havia cerca de um ano e dez meses e também viam os pais em missas na região. No dia do acidente, as famílias participariam de uma atividade especial na instituição religiosa.

O Seminário São João Maria Vianney lamentou as mortes nas redes sociais. “Neste momento de dor, pedimos a toda a comunidade que se una a nós em oração pelo descanso eterno de Janice, Jacir, João Paulo e Gabriel. Rezemos também pelos nossos seminaristas Júlio e Guilherme, por seus familiares e amigos. Que Deus lhes conceda consolo e força, e que Nossa Senhora os ampare neste tempo de luto. Dai-lhes, Senhor, o repouso eterno, e brilhe para eles a vossa luz. Descansem em paz. Amém”.

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A Prefeitura de Dois Vizinhos decretou luto oficial de três dias. A abertura do Natal Iluminado, prevista para este domingo (15), foi adiada, e a nova data será divulgada posteriormente. Em nota, o município expressou condolências aos familiares e amigos das vítimas e solidariedade à comunidade. “Rogamos a Deus que conceda serenidade e amparo a todos que enfrentam este momento de dor. Que as histórias de vida de quem partiu permaneçam vivas na memória de todos. Aos dois moradores hospitalizados, dedicamos uma palavra especial de carinho e solidariedade. Desejamos que encontrem conforto e força nos próximos dias e tenham uma plena recuperação”, escreveu a prefeitura.