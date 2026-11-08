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MORTE MISTERIOSA

Morto com tiros na cabeça no PR era ex-jogador que se destacou no futebol paranaense

Atualmente, vítima atuava como árbitro de futebol; polícia ainda não informou linha de investigação

Escrito por Da Redação
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Morto com tiros na cabeça no PR era ex-jogador que se destacou no futebol paranaense
Autor Lolla foi jogador do Cascavel Esporte Clube, onde se destacou nos anos de 1980 - Foto: Reprodução/CGN

O corpo de Wanderley Varela da Silva, de 56 anos, conhecido como Lolla, está sendo velado neste domingo (08) na Capela B da Acesc, em Cascavel (PR). Ele foi morto a tiros na noite de sábado (07), enquanto dirigia um Hyundai Tucson pela BR-163, no trecho entre Toledo e Cascavel, próximo à ponte sobre o Rio Lopeí. O sepultamento está previsto para as 8h30 desta segunda-feira (09), no Cemitério Central de Cascavel.

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Lolla foi jogador do Cascavel Esporte Clube, onde se destacou nos anos de 1980. Atualmente, ele era árbitro de futebol. Wanderley residia em Cascavel e foi identificado após exames realizados pela Polícia Científica de Toledo, para onde o corpo havia sido encaminhado depois do homicídio.

Conforme informações apuradas no local, o veículo foi encontrado parado no acostamento por uma equipe da concessionária Via-Campo. Ao se aproximarem, os funcionários perceberam que o motorista apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na cabeça. O óbito foi constatado ainda no local.

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A perícia apontou que o SUV foi atingido por aproximadamente oito disparos de pistola calibre 9 milímetros. Entre três e quatro tiros atingiram a cabeça da vítima. Dois pneus do veículo também foram perfurados.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o homicídio. Até o momento, a autoria e a motivação do crime não foram esclarecidas.

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Cascavel Futebol homicidio notícias Paraná Wanderley Lolla
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