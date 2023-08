Mortes violentas no PR caem 7,9% no primeiro semestre do ano

Paraná é o único estado do Sul do país que apresentou queda na quantidade de crimes do tipo

O Paraná apresentou uma queda de 7,9% na quantidade de mortes violentas no primeiro semestre do ano, se comparado com o mesmo período de 2022. Os dados são do portal G1, em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP).

Os dados, que forma apurados junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná (Sesp), mostraram que enquanto nos primeiros seis meses de 2022, o estado registrou 1.059 mortes violentas, na primeira metade de 2023, foram 975 crimes do tipo. O mês que mais teve mortes violentas foi janeiro, que constatou 186 registros.

O projeto que realizou o levantamento considera como mortes violentas, casos que envolvem homicídios dolosos, incluindo feminicídios; os roubos seguidos de morte (latrocínios); e as lesões corporais seguidas de morte.

O Paraná é o único estado do Sul do país, em uma lista de 16 estados que apresentaram queda em mortes violentas no primeiro semestre do ano.

