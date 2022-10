Morte dentro de igreja foi motivada por dívida de agiotagem e tráfico

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As diligências vão continuar e novas pessoas devem ser ouvidas afim de esclarecer os fatos

A Delegacia da Polícia Civil do Paraná de Piraquara esclarece que o homicídio ocorrido em uma igreja, no dia 4 de outubro, foi motivado por uma dívida de R$ 80 mil, oriunda de agiotagem e tráfico.

continua após publicidade .

Em entrevista à Banda B, o Delegado Paulo Renato afirmou que o rapaz morto tinha envolvimento com agiotagem, tráfico de drogas e teria ameaçado de morte os autores do crime.

-LEIA MAIS: Homem é morto pela esposa com facada após briga em Londrina

continua após publicidade .

“A motivação do homicídio é o fato da vítima trabalhar com agiotagem e até com tráfico de drogas. A vítima também cobrava, com extrema violência, os devores que não quitavam os empréstimos. Uma senhora, dias antes foi espancada por esse rapaz que morreu. No dia dos fatos, o suspeito teria ido até a casa de um dos autores que devia cerca de 80 mil reais, fez ameaça de que se ele não quitasse a dívida, ele seria executado”, relata o Delegado Paulo Renato.

A investigação da PCPR é de que dentro da igreja houve confronto. Durante a entrevista o Delegado afirmou que o suspeito que morreu estaria armado, por isso a razão de haver dentro da igreja diversos disparos de arma de fogo.

O delegado também informou que vai pedir a prisão de um dos suspeitos, que já foi identificado. O segundo suspeito ainda será identificado.

continua após publicidade .

As diligências vão continuar e novas pessoas devem ser ouvidas afim de esclarecer os fatos.

Com informações da Banda B.

Siga o TNOnline no Google News