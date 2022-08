Morte de Soldado da PM aos 31 anos por aneurisma causa comoção no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A morte da soldado da Polícia Militar do Paraná, Kamila Novak de Oliveira, 31 anos, na manhã desta segunda-feira, (01/8) causou grande comoção

A morte da soldado da Polícia Militar do Paraná, Kamila Novak de Oliveira, 31 anos, na manhã desta segunda-feira, (01/8) causou grande comoção nas redes sociais entre seus amigos e familiares.

continua após publicidade .

A soldado Oliveira teve um aneurisma cerebral na noite deste domingo (31/7) enquanto trabalhava na 3ª Companhia do 23º Batalhão, no bairro Fazendinha em Curitiba. Ela foi socorrida pelos colegas e levada para o Hospital do Trabalhador, onde passou por uma cirurgia de emergência.

Oliveira nasceu em Curitiba e estava há seis anos na Polícia Militar. Ela era casada e deixou dois filhos, de quatro e dois anos.

continua após publicidade .

Em nota, a PM disse que a soldado “teve uma carreira exemplar, uma excelente profissional, amiga, esposa e mãe. Conhecida por sua alegria e alto astral, contagiava a todos com sua energia positiva, por sempre pensar em seus companheiros de farda ao preparar um delicioso café, sempre acompanhado de um bolo feito com amor e carinho. Seu legado será sempre lembrado”.

O marido Luiz Henrique Oliveira, também da PM, postou uma homenagem à soldado no Instagram. Veja:





Siga o TNOnline no Google News