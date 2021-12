Da Redação

Morte de rapper do PR, aos 33 anos, gera grande comoção

Morreu no domingo (5) o rapper londrinense Melquizedelk Marcondes da Silva, conhecido como Melk, de apenas 33 anos, pouco antes fazer um show em Cascavel, no Oeste do Paraná.

Conforme socorristas do Samu, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e apesar das manobras de reanimação, não sobreviveu.

Melk era um dos mais respeitados rappers do sul do Brasil. A morte dele causou grande comoção nas redes sociais e sites especializados no gênero musical.

O velório do músico acontecerá a partir das 22 horas, na capela Acesf da Avenida JK, em Londrina. O sepultamento está marcado para essa terça-feira (7), às 10h, no Cemitério João XXIII, no Jardim Higienópolis, também em Londrina.

Com informações do Bem Paraná