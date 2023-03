Morte de professor do Colégio Estadual do Paraná gera comoção

Da Redação

Mello dava aula de história no Colégio Estadual do Paraná (CEP)

Nesta terça-feira (7), a morte do professor Jacir de Mello, aos 56 anos, causou comoção entre amigos, colegas de trabalho e alunos da rede estadual de ensino. Ele foi localizado morto pela manhã no bairro Orleans, em Curitiba, no Paraná. A morte é investigada pela polícia. Mello dava aula de história no Colégio Estadual do Paraná (CEP) e no Colegio Estadual Teotônio Vilela e atuava na rede estadual de ensino há 30 anos.

O CEP divulgou nota de luto: “Com profunda tristeza o Colégio Estadual do Paraná comunica o falecimento do nosso querido professor Jacir de Mello. Há quase vinte anos nosso colega e amigo! Nossa gratidão e homenagem à sua dedicação à educação e à História”. “Jacir do céu porque você foi embora porque você nos deixou eu não consigo acreditar nisso meu Deus do céu”, comentou uma colega.

O corpo foi encaminhado para a cidade de Rebouças, onde será velado e sepultado.

Com informações do Bem Paraná

