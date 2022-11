Morte de PM em acidente com trem causa comoção; ele deixa duas filhas

Da Redação

O acidente ocorreu na madrugada desse domingo (13)

A morte do policial militar Rodrigo Gonçalves, de 43 anos, causou comoção nas redes sociais e nos municípios da Região Metropolitana de Curitiba, que era onde ele atuava. Rodrigo perdeu a vida na madrugada desse domingo (13) após se envolver em um acidente envolvendo um trem em Pinhais, município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O agente de segurança era passageiro de um veículo Fiat Siena, que bateu contra a locomotiva nas proximidades de uma ponte entre as ruas Rui Barbosa e Carlos Drummond de Andrade. Além dele e do motorista, havia ainda um terceiro ocupante no carro.

Devido ao impacto da colisão, a porta do Siena foi parar do outro lado do rio. Rodrigo morreu no local do acidente. O corpo dele foi localizado dentro do córrego que passa sob a ponte.

Até o momento, as autoridades não encontraram as outras duas vítimas.

Segundo as informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), Gonçalves atuava no 13º BPM, de Curitiba, e deixou duas filhas. O sepultamento de Gonçalves acontece nesta segunda-feira (14) no Cemitério Jardim da Saudade, em Pinhais.

Com informações da Banda B.

