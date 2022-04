Da Redação

Morte de pastora em acidente no Paraná gera comoção

A morte de uma pastora em um acidente na PR-239, entre Cândido de Abreu e Reserva do Paraná, gerou comoção nas redes sociais no fim de semana. A pastora Cláudia Kuhn da Igreja Comunidade da Vida de Ponta Porã e Dourados morreu na tarde de domingo (13), quando a caminhonete na qual ela viajava com o marido, o pastor Luiz Duarte, aquaplanou e bateu em um poste.

continua após publicidade .

Casal estava viajando para tratar da abertura de mais um templo em Itapema (SC), quando aconteceu o acidente. Socorristas e policiais da cidade de Reserva foram acionados para prestar os atendimentos iniciais e equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual também estiveram no local prestando atendimento. O corpo de Cláudia foi levado para o IML de Ponta Grossa.

Nas redes sociais, a igreja Tempo de Vida lamentou a situação com frase de trecho bíblico. Centenas de amigos e fiéis lamentaram a morte da pastora nas redes sociais.

continua após publicidade .

A pastora e o marido de Dourados, porém ministravam em Ponta Porã. O corpo dela foi sepultado nesta segunda em Dourados.

As informações são do Bem Paraná.