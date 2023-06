Morte de mulher por gripe suína no Paraná é descartada pela Saúde

Siga o TNOnline no Google News

A morte de uma mulher de 42 anos moradora da cidade de Toledo, no Oeste do Paraná, foi descartada para influenza suína (H1N1), de acordo com uma nota divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa). A doença é conhecida popularmente como gripe suína.

A morte da paranaense havia sido publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no último dia 16 de junho, e essa seria a primeira infecção humana causada pelo vírus relatada em 2023 no Brasil.

De acordo com a pasta, o Ministério da Saúde concluiu que, apesar da paciente ter contraído a doença, a morte ocorreu por complicações do câncer, em estado avançado, que ela tratava. Na publicação de 16 de junho, a OMS havia informado que a saúde da mulher estava debilitada.

A mulher morava próximo a uma granja de suínos e teve sintomas como febre, dor de cabeça, dor de garganta e dor abdominal em 1º de maio de 2023. Ela morreu no dia 5 de maio. A paciente não teve contato direto com os animais, mas duas pessoas próximas a ela trabalham no local. Ambas não desenvolveram a doença e fizeram testagem que deu negativa para influenza.

Segundo a Sesa, a conclusão de que a morte não foi causada pela doença aconteceu após uma reunião entre profissionais de saúde, especialistas e pesquisadores da pasta, além de representantes do Ministério da Saúde, Fiocruz, Laboratório Central do Estado (Lacen), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) e Secretaria Municipal de Saúde de Toledo.

Seguindo o protocolo, o Ministério da Saúde irá encaminhar o novo relatório para a Organização Mundial da Saúde (OMS) para atualização do caso.





*Com informações do g1 Paraná.

