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FATALIDADE

Morte de médico ortopedista em acidente gera comoção no Paraná

Profissional que atuava em Londrina e Umuarama perdeu a vida após capotamento no município de Perobal

Escrito por Da Redação
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Morte de médico ortopedista em acidente gera comoção no Paraná
Autor Jan Walter Stegmann Filho perdeu controle de caminhonete - Foto: Reprodução

O médico ortopedista Jan Walter Stegmann Filho morreu na manhã desta sexta-feira (7) após a caminhonete que conduzia capotar na Estrada São Tomé, nas proximidades da Chácara Limoeiro, no município de Perobal, no Noroeste do Paraná. Equipes do Corpo de Bombeiros de Umuarama foram acionadas e tentaram reanimar a vítima ainda no local, mas o médico não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado. Com a violência do impacto, o veículo ficou completamente destruído. As circunstâncias que levaram à perda do controle da direção ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

-LEIA MAIS: Dois morrem em confronto com a Rotam durante operação em Sarandi

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Especialista no tratamento de doenças e cirurgias do quadril, Stegmann Filho tinha sua base principal de atendimento em Londrina, mas mantinha forte atuação na região noroeste do Paraná. Ele possuía uma clínica em Palotina e realizava procedimentos cirúrgicos no Hospital Norospar, em Umuarama, atendendo pacientes encaminhados de outras cidades. Doze horas antes da fatalidade, o ortopedista havia publicado imagens em suas redes sociais registrando sua passagem por Umuarama, Palotina e por estradas rurais da região.

Formado em Medicina pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, em 2016, o profissional concluiu sua residência no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle e no Hospital Evangélico de Londrina. Além da carreira na ortopedia, Jan Walter construiu uma trajetória militar de destaque. Entre 2016 e 2022, serviu como primeiro-tenente médico da Marinha do Brasil no Hospital Naval Marcílio Dias. Durante esse período, aliou a experiência em cirurgia e terapia intensiva a missões humanitárias, prestando assistência médica a comunidades indígenas e ribeirinhas no Amazonas em 2018 e à população de Maputo, capital de Moçambique, no ano de 2020.

Com informações do OBemdito

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