Morte de médica de 26 anos gera comoção em Curitiba

A médica Amanda Spisila Araújo, de 26 anos, morreu na noite de quinta-feira (11) após passar mal e ser internada no Hospital Vita BR, em Curitiba (PR). A profissional trabalhava em Campo Grande (MS) e estava na capital do Estado, sua cidade natal, visitando familiares.

O Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) emitiu nota de pesar. Segundo comunicado do CRM-PR, Amanda foi levada ao hospital na quarta-feira (10) e não resistiu. O corpo está sendo velado na Capela Eixo Sul e a despedida está prevista para 19h desta sexta-feira (12) no Complexo Cerimonial de Pinhais, na Grande Curitiba. As causas da morte não foram reveladas.

Formada pela Universidade Federal da Grande Dourados (MS), a médica fazia residência em Medicina da Família e Comunidade em Campo Grande (MS), atuando na USF Sumiê Ikeda (Unidade de Saúde da Família), do bairro Serradinho. Entristecidos com a perda, funcionários pediram pelas redes sociais, paciência as pacientes que foram na unidade nesta sexta-feira (12). ”O atendimento será reduzido; haverá apenas um médico atendendo na unidade, porém vai demorar, pois as equipes serão reduzidas. Perdemos uma médica, a Dra. Amanda. Peço compreensão de todos", escreveu uma funcionária no Facebook. Ela reforçou: "Todos que trabalhavam junto da Amanda então estão todos bem abalado e tristes, pois não perdemos uma médica apenas e sim uma amiga, colega de trabalho; peço mais uma vez a compreensão dos pacientes".

Inúmeras manifestações de solidariedade foram expostas nas redes sociais, não apenas entre colegas de trabalho e pacientes da unidade de saúde de Campo Grande, mas também em Curitiba, onde ela nasceu e onde residem familiares, dentre eles a mãe, Blanca Spisila, que logo após a internação pediu corrente de oração. “Nossa princesa vermelha, como te amamos”, registrou a mãe.

De forma oficial, a unidade de saúde onde ela atuava registrou: “Com grande pesar que lamentamos a perda de nossa querida Dra. Amanda Spisila Araujo. Amanda era médica residente em Saúde da Família, muito querida entre todos da unidade. Foi uma excelente profissional e ser humano. Sua falta já está sendo sentida por nós. Que Deus possa confortar os corações de todos os familiares e amigos”. Outras pessoas reforçaram sobre o profissionalismo da médica. Uma delas assinalou: “Ainda estou sem acreditar. Era uma excelente médica; sempre passava por ela para fazer meu pré-natal. Sempre fui bem atendida por ela, que vai deixar muita saudade. Que Deus conforte o coração da família”.

