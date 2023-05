Morte de mãe e filhos no Norte do PR pode ter sido triplo homicídio

Da Redação

Ellen Craveiro, 21 anos, foi encontrada morta al lado dos filhos, de 5 anos e 20 dias

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) informou que a principal suspeita no caso da mãe e dos filhos que foram encontrados mortos no Norte do Estado é de triplo homicídio. Os corpos da família foram localizados na noite desta segunda-feira (22), em estado avançado de decomposição, dentro de uma residência, no bairro Jardim Maria, em Jacarezinho.

Conforme informações da PMPR, a proprietária do imóvel afirmou que a jovem, de 21 anos, não era vista desde a última quarta-feira (17), e o mau cheiro dentro da casa da inquilina acabou chamando atenção. A mulher, a filha de 5 anos, e um menino recém-nascido, de apenas 20 dias, foram encontrados enrolados na cama, já sem vida.

"Em tese está sendo tratado como um crime de homicídio e feminicídio. As forças de segurança de Jacarezinho estão trabalhando para desvendar esse crime bárbaro", informou o sargento Sauer, porta-voz da Polícia Militar.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) também está investigando o caso. Ainda na noite desta segunda-feira (22), os dois pais das crianças foram ouvidos pelas autoridades. De acordo com a delegada Carolinne Fernandes, a mãe das crianças, Ellen Craveiro, não tinha mais relacionamento com nenhum deles.

"Eles [pais das crianças] não relataram nenhuma ameaça. Vamos aguardar os laudos do IML para verificar a causa das mortes, o tempo em que os corpos estavam no local e se os três morreram ao mesmo tempo", afirmou Fernandes. No total, nove pessoas já foram ouvidas pela delegada, que afirmou que ainda não existe um suspeito pelo crime.

